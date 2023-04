Regulierung „Zeitenwende“ für Verkehrsbranche: Kalifornien will den Kauf von Diesel-Lkw verbieten

Kalifornien stimmt am Freitag über ein Kauf-Verbot für Diesel-Lkw ab 2036 ab. Beobachter sehen die „aggressivsten Vorschriften ihrer Art“ - Wasserstoff-Aktien steigen.

Mit dem futuristisch anmutenden Konzept-Lastwagen gibt Daimler erstmals einen Ausblick auf sein künftiges Lkw-Flaggschiff mit mehr als 1000 Kilometern Reichweite. (Foto: http://media.daimler.com) Mercedes-Benz GenH2 Truck

New York Die Aufsichtsbehörde California Air Resources Board (CARB) hat am Donnerstag die finale Anhörung für ein Kaufverbot für Diesel-Trucks ab 2036 abgehalten. Schon am Freitag will CARB über das Verbot abstimmen. Eine Zustimmung wird erwartet. Das hat das Handelsblatt von drei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfahren.

Für die Trucking-Branche bedeutet die Entscheidung eine Zeitenwende, heißt es in der US-Transportbranche. Das Ausmaß der Neuregelung sei beispiellos. Die Nervosität ist sowohl unter Lkw-Herstellern wie unter Spediteuren hoch.

Kalifornien gilt als Leitmarkt für die USA. Die Entscheidungen der Aufsichtsbehörden in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt haben auch globale Signalwirkung. Stimmt der CARB-Rat für das Verbot, würde der Kauf neuer Diesel-Trucks ab 2036 untersagt. Bis 2042 müssten fast alle Lkw im Bundestaat auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden, also auf Elektro- oder Wasserstoffantrieb.