Seat-Sportmarke Der Cupra Tavascan will der sportliche Bruder des VW ID.5 werden

Berlin Der Tavascan ist das zweite rein elektrische Modell von Seats Sportmarke Cupra. Während der Erstling Born auf dem VW ID.3 basiert, soll der Tavascan ein sportlicheres Brudermodell des ID.5 werden. Wie für alle elektrischen Fahrzeuge im Volkswagen-Konzern ist auch hier der modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) die Basis.

Das erste vollelektrische SUV-Coupé von Cupra zeigt viele Details der Concept-Studie, die auf der IAA 2019 in Frankfurt präsentiert wurde. Blickfang sind das markante Heck, auch das beleuchtete Cupra-Logo und die Matrix-LED-Scheinwerfer im Dreiecks-Design fallen auf. Die Felgen und zahlreiche Elemente im Innenraum weisen kupferfarbene Akzente auf, die Markencolorierung von Cupra.

Zwei Leistungsstufen stehen zum Marktstart im kommenden Jahr zur Auswahl: Die Basisversion bietet, wie der neue ID.7, einen Elektromotor auf der Hinterachse mit einer Leistung von 210 kW/286 PS. Die leistungsstärkere VZ-Variante fährt allradgetrieben und leistet 250 kW/340 PS mit je einem Elektromotor auf der Vorderachse (80 kW/108 PS) und auf der Hinterachse (210 kW/285 PS). Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über ein Ein-Gang-Getriebe mit Differenzial, das die Leistungsausgabe regelt.

Viele Elemente im Innenraum weisen Cupra-typische kupferfarbene Akzente auf. (Foto: Cupra) Innenraum des Cupra Tavascan

Schnellladen: Von zehn auf 80 Prozent in 30 Minuten

Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Nettokapazität von 77 kWh, die bei der heckgetriebenen Version für eine Reichweite von rund 550 Kilometern reichen soll, beim VZ mit Allradantrieb für ca. 520 Kilometer. Das Drehmoment wird zwischen allen vier Rädern verschoben, was Fahrverhalten, Sicherheit und Beschleunigung verbessern soll. Der Tavascan VZ beschleunigt in 5,6 Sekunden auf Tempo 100.

Der Tavascan unterstützt Schnelladen, in sieben Minuten um eine Reichweite von 100 Kilometern. Liegt die Restreichweite bei zehn Prozent, sind die Akkus an einer 135-kW-Schnellladesäule in einer halben Stunde wieder auf 80 Prozent nachgeladen.

Im Innenraum gibt es viel Platz, Komfort und Ablagemöglichkeiten für fünf Insassen – in der ersten wie in der zweiten Sitzreihe. Die Sportschalensitze sind aufwändig gestaltet und sollen auffalend kompromisslosen Seitenhalt bieten. 540 Liter Stauraum bietet der Kofferraum hinter der Rücksitzbank.

Das Display dominiert den Innenraum. Es steuert auch das Sennheiser-Soundsystem. (Foto: Cupra) 15-Zoll-Touchdisplay

Der Tavascan ist außen 4,64 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,60 Meter hoch, bei einem Radstand von 2,77 Metern. Die Musikanlage kommt erstmals bei Cupra von der Firma Sennheiser. Das System hat zwölf Lautsprecher, die für 3D-Raumklang sorgen sollen. Herzstück des Innenraums ist die abgerundete Mittelkonsole mit zwei Cupholdern. Dominant steht in der Mitte das große 15-Zoll-Touchdisplay. Hier laufen die digitalen Systeme des Tavascan zusammen und sollen sich umfangreich individualisieren lassen.

Das Design und die Entwicklung stammen aus dem Hauptquartier in Barcelona, gefertigt wird der Tavascan im chinesischen Volkswagen-Werk Anhui.

Erstpublikation: 25.04.2023, 18:24 Uhr.