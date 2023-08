Trekking-Pedelecs E-Bikes im Vergleich: Das können Cannondale Tesoro und Totem Mythos

Trekking-Pedelecs sind Alleskönner, die sich in der Stadt, über Land und auf unbefestigten Straßen einsetzen lassen. Wir haben zwei aktuelle Exemplare miteinander verglichen.

Das teurere Bike bietet viel Komfort auf unwegsamem Gelände. (Foto: Rudolf Huber/SP-X) Cannondale Tesoro

Köln Was machen der Stadtmensch, den es mit dem E-Bike auch mal auf lange Touren in der Umgebung zieht und der auch kleine Fluchten auf Schotterstraßen angehen will? Ganz klar: Er kauft sich ein Trekking-Pedelec. Denn damit lässt sich, so die Hersteller, so ziemlich alles machen. Stimmt das tatsächlich? Beim Vergleichstest von Cannondale Tesoro Neo X1 und Totem Mythos wird deutlich, dass das Versprechen von hoher Flexibilität tatsächlich eingelöst wird.

Beide Modelle, das Totem mit klassischen „Herren“-Rahmen, das Tesoro in der Step Thru-Version mit abgesenktem Oberrohr, ermöglichen ihren Reitern eine entspannte, langstreckentaugliche Sitzposition, gute Kontrolle über das Geschehen dank relativ breiter Lenker plus komfortfördernder Federgabeln vorne. Und beide geben sich keine Blöße, wenn mal durch etwas gröberen Schotter gefahren wird. Das ist zwar definitiv nicht die Hauptkompetenz der beiden Räder, aber es ist möglich.