Autonomes Fahren Volkswagen startet echtes Robotaxi-Angebot in Hamburg

Ab 2025 soll es am Moia-Standort Hamburg mit autonomen Fahrzeugen losgehen, auf Sicht ohne Begleitfahrer. Der Dienst soll sich kommerziell tragen, trotzdem günstig sein – und verkaufbar.

VW will die vorhandenen Strukturen seines Mobilitätsdienstleisters für die Einführung eines autonomen Taxis nutzen. (Foto: dpa) Moia-Fahrzeug un Hamburg

Düsseldorf Volkswagen will in Hamburg schon bald selbstständig fahrende Robotaxis in Betrieb nehmen. 2025 dürften die ersten 1000 autonomen Fahrzeuge im Stadtgebiet auf die Reise geschickt werden. Das Unternehmen sieht in der Hansestadt nach positiven Erfahrungen mit dem elektrischen Sammeltaxi Moia gute Voraussetzungen, eine weitere Alternative im Personentransport zu etablieren.

Verantwortlich für das Taxiprojekt ist die Konzerntochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). VWN produziert in Hannover die elektrischen Kleinbusse („ID.Buzz“), mit denen der Wolfsburger Fahrzeughersteller im großen Stil in das wachsende Geschäft mit neuen Mobilitätsdienstleistungen einsteigen will.

„Wir werden ein kommerziell tragfähiges Geschäftsmodell aufstellen“, versichert VWN-Vorstandschef Carsten Intra im Gespräch mit dem Handelsblatt. Hamburg werde nur der Anfang sein. In den ersten Folgejahren nach 2025 würden jährlich zwei Städte dazukommen, gleichermaßen in Europa und den USA.