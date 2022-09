Elektromobilität Rohstoffe für die „Gigafactorys“: VW schließt milliardenschweres Batteriebündnis

Düsseldorf Der Volkswagen-Konzern gehört zu den wenigen Autoherstellern, die Batteriezellen selbst in eigenen Werken produzieren wollen. Um sich die dafür nötigen Vorprodukte und Rohstoffe zu sichern, verbündet sich der Autobauer mit dem belgischen Rohstoffkonzern Umicore, Beide Unternehmen investieren zusammen drei Milliarden Euro in ein Gemeinschaftsunternehmen, das die erforderlichen Kathoden für die VW-Batteriezellen herstellen wird.

„Die Rohstoffversorgung ist einer der kritischen Punkte beim Aufbau der Batterieproduktion“, sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall am Montag. Das Kathodenmaterial sei einer der wesentlichen Bausteine einer Batteriezelle für Elektroautos und mache etwa 50 Prozent der gesamten Kosten aus. Das Joint Venture trage wesentlich dazu bei, dass Volkswagen künftig über ausreichend Batterien verfüge.

Der VW-Konzern will bis zum Jahr 2030 allein für den europäischen Markt sechs „Gigafactorys“ mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) errichten, die für eine jährliche Gesamtproduktion von etwa fünf Millionen Elektro-Pkw reichen sollen.

Die ersten drei Standorte hat Volkswagen mit dem niedersächsischen Salzgitter, mit Sagunto in Spanien und Skelleftea in Schweden bereits festgelegt. Der Autobauer kalkuliert mit Investitionskosten von etwa 20 Milliarden Euro.

Das Joint Venture mit Umicore soll von 2025 an das Kathodenmaterial an die VW-Zellfabriken liefern, zunächst für Salzgitter, später dann auch für die anderen Batteriestandorte. „Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens ist ein wichtiger Tag für die Umsetzung des europäischen Green Deal“, betonte Umicore-Chef Mathias Miedreich. Die vielen Millionen künftig von Volkswagen produzierten Elektroautos leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der EU-Umwelt- und Klimaziele.

VW sucht noch weitere Partner

Das Joint Venture von VW und Umicore wird voraussichtlich Kathoden für eine Gesamtkapazität von 160 GWh liefern, also für vier der insgesamt sechs geplanten VW-Gigafactorys. „Das Gemeinschaftsunternehmen mit Umicore ist der erste Schritt“, betonte Volkswagen-Vorstand Schmall. Der Autokonzern arbeite noch an weiteren Partnerschaften.

Volkswagen und Umicore haben noch nicht endgültig entschieden, wo das Kathodenmaterial künftig produziert wird. Als aussichtsreichster Standort gilt die oberschlesische Stadt Nysa (Neisse) in Polen. Dort hat Umicore bereits eine Kathodenfabrik mit etwa zehn GWh Kapazität errichtet. Nysa könnte in den kommenden Jahren für die von Volkswagen benötigte Jahreskapazität von 160 GWh ausgebaut werden.

„Wir wollen uns mit der endgültigen Entscheidung noch etwas Zeit lassen, um den wirklich besten Standort zu finden“, sagte Umicore-Chef Miedreich. Es gebe noch offene Fragen in Sachen Logistikanbindung und bei der Finanzierung. Wie es in VW-Konzernkreisen dazu hieß, verhandle Umicore derzeit noch mit den polnischen Behörden über Ansiedlungsbeihilfen für Nysa. Miedreich ergänzte, dass Volkswagen und Umicore die gesamten Investitionskosten von drei Milliarden Euro je zur Hälfte aufbrächten.

Der Konzern plant in Europa sechs „Gigafactorys“. (Foto: dpa) Batterieproduktion bei VW in Salzgitter

Umicore will sich zunächst auf das neue Joint Venture mit Volkswagen konzentrieren und denkt derzeit nicht an die Belieferung anderer Autohersteller. „Es geht um sehr viel. Deshalb muss man seine Verpflichtungen unbedingt einhalten“, betonte Vorstandschef Miedreich. Die gesamte Wertschöpfungskette für europäische Batteriezellen müsse Schritt für Schritt aufgebaut werden. Das verlange eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung, um die Umsetzung der Pläne nicht zu gefährden.

Der Umicore-Chef bezeichnete Volkswagen als „perfekten Partner“. Nur wenige Autohersteller verfolgten eine solch eindeutige Strategie in Richtung Elektromobilität. Mit dem Joint Venture werde eine wesentliche Grundlage dafür geschaffen, auf dem europäischen Kontinent eine eigene Zellproduktion aufzubauen.

Weniger Abhängigkeit von asiatischen Zelllieferanten

Volkswagen will sich mit dem Bau der eigenen Zellwerke von den bislang führenden Herstellern aus China, Südkorea und Japan unabhängiger machen. Bislang dominieren Anbieter wie CATL, Samsung SDI oder Panasonic das Zellgeschäft. Auf die gesamte Batterie entfallen etwa 40 Prozent der Herstellungskosten eines Elektroautos. Sie nimmt auch zentralen Einfluss auf die Fahreigenschaften, etwa auf die Reichweite.

Der VW-Konzern will zudem von 2025 an in den meisten seiner künftigen Modelle eine Einheitszelle mit einheitlichen Außenmaßen einführen, die in allen geplanten sechs Gigafactorys produziert werden kann. Das soll die Produktionskosten entscheidend senken.

Nur das Innenleben der Zellen soll sich unterscheiden: Volkswagen will die chemische Zusammensetzung variieren. Die Chemie entscheidet dann darüber, ob es eher eine Standardzelle für die Kernmarke Volkswagen Pkw wird oder ein eher sportlich ausgelegter Akku für die Töchter Porsche und Audi.

Umicore und Volkswagen wollen die erforderlichen Rohstoffe für das Kathodenmaterial nach Möglichkeit aus der EU beziehen, um sich von wenig verlässlichen Lieferländern wie etwa Russland unabhängiger zu machen. VW war bereits Ende vergangenen Jahres eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Vulcan Energy eingegangen, das im Oberrheingraben in der Nähe von Freiburg künftig auf deutschem Boden Lithium produzieren will. Die Kathode einer Autobatterie besteht zum Wesentlichen aus Lithium und einem weiteren Metall, in der Regel Nickel, Kobalt oder Mangan.

Voraussichtlich zum Ende des Jahrzehnts soll auch das Recycling eine bedeutende Rolle bei der Rohstoffversorgung bekommen. Wenn erst eine größere Zahl von Elektroautos auf den Straßen unterwegs ist, lohnt sich die kommerzielle Wiederverwertung bereits verwendeter Fahrzeugbatterien. Auch beim Recycling der Batterierohstoffe wollen Volkswagen und Umicore künftig zusammenarbeiten.

