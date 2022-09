Der Prototyp zeigt, wie der VW-Konzern sich das Auto der Zukunft vorstellt: Es holt seine Passagiere zu Hause ab und bringt sie ans Ziel – fahrerlos. Doch noch gibt es Haken.

So stellt sich Volkswagen das selbstfahrende Auto der Zukunft vor (Foto: VW) VWs Prototyp Gen.Travel

Berlin Mal eben von Kassel in die Toskana? Mit dem Gen.Travel kein Problem. Per App das Auto vorher konfiguriert – fahren wir zu zweit oder zu viert, vielleicht mit Fahrrädern an Bord? Pünktlich erscheint das fahrerlose Auto vor der Haustür. Einsteigen durch die Flügeltüren, Platz nehmen auf den Sitzen, die sich zum Bett umklappen lassen – wie im Flugzeug in der First Class.

Die speziellen Airbags sorgen auch im Liegen für Sicherheit. In den ökologisch korrekten 3D-Strick der Sitze sind Sensoren eingearbeitet, die den Puls und die Körpertemperatur der Passagiere jederzeit messen und danach die Heizung und die Klimaanlage ausrichten.

