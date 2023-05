 Auto-Exot: Kasten mit Körbchen – das kann der Munro MK_1 Pick-up

Glasgow Das schottische Elektroauto-Start-up Munro hat eine Pick-up-Version seines betont kastigen Geländewagens MK_1 vorgestellt. Wie der bietet auch die neue Karosserievariante eine geschlossene Fahrgastzelle mit zwei Sitzreihen und vier Einstiegstüren. Das normalerweise geschlossene Gepäckabteil ist beim Pick-up allerdings nach oben offen.

Wie beim MK_1 wird der Pick-up in zwei Leistungsstufen mit 220 kW/299 PS oder 280 kW/381 PS sowie mit zwei Akkupaketen mit 61 oder 82 kWh erhältlich sein. Das größere reicht für 300 Kilometer. Die Performance-Version soll in unter 5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten, maximal sind 130 km/h möglich. Bei Munro steht Offroad-Tauglichkeit im Vordergrund.

Lange Federwege, eine Bodenfreiheit von fast 50 Zentimetern, 80 Zentimeter Wattiefe, Allradantrieb mit zentralem Sperrdifferenzial sowie optionale Sperrdifferenziale für Vorder- und Hinterachse sind auch beim Pick-up Garanten für gehobene Geländekompetenz. Der Nettopreis für den Pick-up wird bei umgerechnet rund 58.000 Euro liegen, was inklusive Mehrwertsteuer in Deutschland rund 69.000 Euro entspricht.

Munro sollen für den MK_1 bereits 200 Vorbestellungen vorliegen, was den Produktionskapazitäten der nächsten eineinhalb Jahre entspricht. Wer also einen Pick-up bei den Schotten kaufen will, wird sich bis zu dessen Auslieferung gedulden müssen.

Das Design des Munro MK_1 muss man mögen. (Foto: Munro Vehicles) Viel Ladefläche

Mehr: „Riesiges Potenzial für deutsche Hersteller“ – USA werden zum Hotspot für Elektroautos