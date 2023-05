Auto Mit einem Schuss Exzentrik: Der Peugeot 408 mischt die Kompaktklasse auf

Peugeot vermengt mit dem neuen 408 Stile und Elemente munter. Allerdings gibt es bei den Antrieben einen Schwachpunkt.

Der Autobauer zieht eine neue Modellreihe ins Portfolio ein. (Foto: Peugeot) Peugeot 408

Köln Peugeot mischt die Kompaktklasse auf. Mit dem 408 haben die Franzosen nun eine optisch attraktive Mischung aus Coupé, Kombi und SUV auf die Straße gebracht, die auch mit praktischen Fähigkeiten überzeugt. Wer sich nicht vom wenig attraktiven Basismodell überzeugen lässt, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Automobile Experimentierlust kennt man im Stellantis-Konzern bislang vor allem von der ehemaligen Avantgarde-Marke Citroën. Mit dem 408 hat nun aber auch Schwester Peugeot diverse aktuell gefragte Designelemente in einen Topf geschmissen, kräftig durchgerührt – und dabei ein verblüffend geschmackvolles Ergebnis erzielt.

Die erstmals aufgelegte Baureihe siedelt sich mit 4,70 Metern Länge zwischen dem klassischen Kompaktklasse-Vertreter 308 und dem Mittelklasse-Flaggschiff 508 an. Optisch orientiert sich der 408 mit der aggressiv geschnittenen Front und dem insgesamt präsenten Auftritt eher an der Mittelklasse-Baureihe als am zurückhaltender gestylten Kompaktmodell.

Peugeot 408: Design-Stil auf die Spitze getrieben