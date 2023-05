Autoindustrie Berlingo 2CV Fourgonette: Citroen bringt die Kasten-Ente als Retro-Elektroauto zurück

Der Elektrotransporter ist eine Hommage an den ikonischen Kastenwagen der 1950er-Jahre. Zum Retro-Design samt Wellblech-Optik gibt es modernen Antrieb – und stolze Preise.

Die Retrowagen sind streng limitiert. (Foto: Citroen) Citroën Berlingo 2CV Fourgonette

Frankfurt Ältere Autofahrer dürften sich vermutlich noch an die „Ente“, den Citroën 2CV, als Kastenwagen erinnern. Das Modell im Wellblech-Look, meist nur „Fourgonnette“ genannt, war Anfang der 50er-Jahre der erste Großserien-Lieferwagen mit Frontantrieb. Weit über eine Million Mal verkaufte Citroën den kultigen Kleintransporter. Erst 1978 endete die Geschichte des 2CV AU.

Das Design-Team von Citroën und der italienische Karosseriebauer Caselani lassen die alten Zeiten nun wieder aufleben, in Form des Berlingo 2CV Fourgonette. Den Hochdachkombi verwandelt die italienische Firma Caselani in ein cooles Gefährt im Vintage-Stil – als Hommage an das ikonische Original.

„Wir wollen in die Vergangenheit reisen und den einzigartigen Charme der Kasten-Ente auf ein Modell des 21. Jahrhunderts übertragen“, sagt Caselani-Designer David Obendorfer. Der Autoenthusiast hat früher unter anderem Boote bei der renommierten Marke Riva entworfen.