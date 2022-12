Autoindustrie Chinesen im Crashtest: Der lange Weg zu mehr Sicherheit

Chinesische Modelle scheiterten jahrelang kläglich in jedem Crashtest. Mittlerweile fahren sie souverän fünf Sterne ein. Wie der Wandel gelingen konnte.

Köln Es ist noch nicht lange her, da waren Autos aus China sicherheitstechnisch ihren Konkurrenten aus Europa weit unterlegen. Doch in erstaunlich kurzer Zeit haben die Chinesen aus der Not eine Tugend gemacht. Allein dieses Jahr absolvierten etliche neue Autos aus Fernost mit Erfolg das EuroNCAP-Prozedere. Der entsprechende Sternenregen dürfte ein wichtiger Schlüssel sein, chinesischen Autoherstellern den erfolgreichen Zugang auch zum europäischen Markt zu sichern.

Bereits vor fast 20 Jahren keimte in China der Wunsch auf, Autos in Europa zu verkaufen. In der Rückschau muten diese ersten Vorstöße jedoch stümperhaft an. Die China-Kracher der Nullerjahre waren günstig, doch bei Technik, Qualität und Design fuhren sie meilenweit hinterher. Ein schockierendes Beispiel war der dreiste X5-Klon Shuanghuan CEO, der mit wenigen Kilometern auf der Uhr bereits massive Qualitätsschwächen offenbarte.