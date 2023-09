Toyota steht für die automobile Mittelklasse. Dabei können die Japaner auch edel: Mit dem handgefertigten Century will der Weltmarktführer in der Luxusklasse angreifen.

Toyota-Manager Simon Humphries zeigt den Century, der gegen Rolls-Royce und Bentley antreten soll. (Foto: IMAGO/AFLO) Zurück in die Luxusklasse

Tokio Der japanische Kaiser fährt schon einen und auch Konzernchefs und Minister setzen auf die Marke Century. Über Japan hinaus ist die Oberklassemarke aus dem Toyota-Reich allerdings nur den wenigsten ein Begriff. Das soll sich ändern. Mit einem neuen Modell, das der Konzern am Mittwoch in Tokio vorgestellt hat, will Toyota weltweit in die Luxusklasse vordrängen – und tritt damit direkt gegen Marken wie Rolls-Royce oder Bentley an.

Das Luxus-SUV mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen wird per Hand gefertigt. Der Einstiegspreis liegt bei 25 Millionen Yen (umgerechnet 160.000 Euro). Den dürften aber die wenigsten bezahlen, denn mit jedem Individualisierungswunsch steigt der Preis.

„Wir haben das Auto aus einer globalen Perspektive heraus entworfen und konzipiert“, sagte Toyotas Chief Branding Officer Simon Humphries am Rande der Präsentation. „Wir glauben, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die die gleichen Werte und Bedürfnisse haben.“

Die hinteren Sitze sind – wie bei einem Chauffeurfahrzeug üblich – die bequemsten. (Foto: IMAGO/AFLO) Komfort auf der Rückbank

