 Automobile Oberklasse: Koreanische Antwort auf die S-Klasse – das kann der Genesis G90

In Korea und den USA fährt die Premium-Limousine G90 bereits. Nun könnte die Hyundai-Tochter ihr Flaggschiff auch nach Deutschland zu bringen.

Seoul Zeit ist Luxus. Und genau diesen Luxus gönnt sich Genesis. Oder besser gesagt die Mutter der Schöpfung Hyundai. Ohne großen Druck oder überzogene Verkaufserwartungen ist die koreanische Premiummarke im Sommer 2021 bei uns gestartet.

Noch sind die Zulassungen zwar überschaubar und wurden beim KBA bisher unter „Hyundai/Sonstige“ geführt, doch mit moderner Großserientechnik, attraktivem Design und dem Rückenwind eines durchweg positiven medialen Echos wächst das Selbstbewusstsein. Kein anderer Hersteller hat in so kurzer Zeit so viele neue Modelle auf den Markt gebracht wie Genesis. Fünf sind es bei uns aktuell, weitere sollen folgen. Eventuell auch das aktuelle Flaggschiff G90, das wir jetzt erstmals in Seoul gefahren haben.

Bereits im Dezember 2021 debütierte die Luxuslimousine in Korea und verkaufte sich auf dem Heimatmarkt bislang über 20.000-mal. 2022 folgte die Premiere in den USA, das renommierte US-Automagazin „Motor Trend“ kürte den G90 jüngst zum „Car of the Year“ 2023.