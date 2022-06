Autotest Starkes Stück – das kann der neue Skoda Karoq 2.0 TSI

Besonders schnelle Skodas tragen den Namenszusatz RS. Dem Kompakt-SUV Karoq bleibt das trotz Facelift weiterhin verwehrt. Doch es gibt eine Alternative.

Auch ohne RS-Logo macht die Spitzenmotorisierung ordentlich Tempo. Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 Sportline

Köln Skodas im Frühjahr 2022 geliftetes Kompakt-SUV Karoq ist mit verschiedenen Vernunft-Antrieben sowie Ausstattungen zu haben. Ab rund 25.000 Euro geht’s los. Alternativ bekommt man den Tschechen auch mit 140 kW/190 PS starker Topmotorisierung 2.0 TSI, für die man allerdings mindestens 42.000 Euro in die Hand nehmen muss.

Das ist ein Batzen Geld, doch im Gegenzug wird man als zahlungskräftiger Kunde in mehrfacher Weise belohnt: Das Spitzenmodell bietet souveräne Fahrleistungen, verfügt über traktionsstarke Allradtechnik sowie ein performantes Doppelkupplungsgetriebe.

Außerdem ist der starke Benziner an die stylishe und diverse Annehmlichkeiten bietende Ausstattung Sportline gekoppelt. Die Sportline verleiht dem fast 4,40 Meter langen Fünftürer äußerlich eine dem Namen entsprechende Note. Was bei anderen Ausstattungen in Chrom ausgeführt ist, glänzt hier in Schwarz. Ebenfalls schwarz sind der große Kühlergrill, die Außenspiegelkappen sowie die serienmäßigen 18-Zoll-Räder.