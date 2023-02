 Brennstoffzelle: Honda plant Wasserstoff-SUV

Mit dem FCX Clarity zählte Honda zu den Pionieren des Brennstoffzellenautos. Nun wollen die Japaner mit einem weiteren Wasserstoff-Modell nachlegen.

Honda will ein SUV mit Wasserstoff-Antrieb bauen. Brennstoffzelle

Tokio Honda baut wieder ein Brennstoffzellenauto. Der mit Wasserstoff betriebene Elektro-Pkw soll 2024 auf Basis des kompakten SUV-Modells CR-V debütieren und in Japan sowie Nordamerika auf den Markt kommen. Um den Nutzern das Aufladen zuhause zu ermöglichen und sie unabhängiger vom grobmaschigen Tankstellennetz zu machen, wird das Auto auch über einen Stromlade-Anschluss und eine entsprechend große Batterie verfügen.

Die Brennstoffzellentechnik für das E-Mobil entwickelt Honda gemeinsam mit General Motors. Sie soll künftig außerdem in Nutz- und Baustellenfahrzeugen sowie in stationären Stromgeneratoren zum Einsatz kommen. Mitte des Jahrzehnts will Honda rund 2.000 Brennstoffzellen pro Jahr an Dritte verkaufen, in der zweiten Hälfte der 30er-Jahre sind es sechsstellige Mengen geplant.