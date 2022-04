E-Turbo und E-Boost Mercedes C-Klasse mit bis zu 408 PS – So baut AMG den neuen C 43

In seiner Neuauflage verzichtet der C 43 auf zwei Zylinder und einen Liter Hubraum. Trotzdem hat das Modell einige Vorteile gegenüber dem Vorgänger.

Der Mercedes-AMG C 43 4Matic setzt auf elektrische Unterstützung. Comeback mit E-Turbo und E-Boost

Affalterbach Die 2021 neuaufgelegte C-Klasse feiert nun auch als Performance-Version C 43 4Matic ihr Comeback. Sowohl Limousine als auch die Kombiversion T-Modell sind in der AMG-Einstiegsvariante erhältlich. Statt wie bisher drei Liter Hubraum und sechs Zylinder gibt es künftig nur noch zwei Liter Hubraum und vier Zylinder. Das 48-Volt-Mildhybrid-System, eine Zweistufen-Einspritzung sowie ein elektrischer Abgasturbolader kompensieren dieses Downsizing. In der letzten Ausbaustufe leistete der C 43 287 kW/390 PS.

Im Fall des neuen Vierzylinders sind es 300 kW/408 PS, die mit dem E-Boost des Starter-Generators zumindest zeitweilig noch um 10 kW/14 PS steigen. Kombiniert ist das Aggregat mit der neunstufigen AMG-Speedshift-Automatik und dem heckbetonten Allradantrieb 4Matic, der im Verhältnis 31 zu 69 Prozent seine Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt.