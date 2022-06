Facelift Zurück zur Normalität – so überarbeitet Citroën den C5 Aircross

Der C5 Aircross gehört zu den Bestsellern von Citroën in Deutschland. Mit dem Facelift trennt sich der Hersteller von liebgewonnenen Eigenheiten.

Keine Doppelscheinwerfer mehr. Optisch gewinnt das Modell an Kontur. Citroën C5 Aircross Facelift

Rüsselsheim Der Citroën C5 Aircross hat sich auf Anhieb zu einem der absatzstärksten Modelle der Marke mit dem Doppelwinkel entwickelt. Kein Wunder, schließlich steht aktuell kein Segment in der Kundengunst so weit oben, wie das der kompakten SUV. Seit der Einführung der Baureihe vor rund vier Jahren, konnten die Franzosen 325.000 Stück an die Frau oder den Mann bringen.

Damit das Volumenmodell auch in der zweiten Hälfte seines Produktzyklus seine starke Marktposition vor der Vielzahl an Konkurrenten verteidigen kann, hat Citroën dem C5 Aircross jetzt ein dezentes Facelift spendiert. Bei letzterem hat sich die Stellantis-Tochter jedoch ausschließlich auf das Design sowie das Interieur beschränkt.

Die aufgefrischte Version, die preislich bei 32.550 Euro startet und damit ungefähr auf dem Niveau des Vorgängers liegt, ist bereits bestellbar. Noch im Sommer sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden.