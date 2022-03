Fahrbericht Ein wenig Exzentrik in der Dienstwagen-Klasse – das kann der Citroën C5 X

Die Mittelklasse zählt zu den eher konservativen Pkw-Segmenten. Citroën setzt auf ein extravagantes Äußeres und Komfort statt Sportlichkeit.

Der Franzose fällt optisch aus dem Rahmen. Citroën C5 X

Köln Citroën ist zurück in der Mittelklasse. Doch weder mit einem Kombi oder einer Limousine, sondern mit einem Mix aus beidem. Der C5 X gibt in der konservativen Dienstwagenklasse so etwas wie den französischen Freigeist. Zum Händler rollt das betont komfortabel abgestimmte Marken-Flaggschiff im April zu Preisen ab 35.730 Euro.

Der Wille, sich von der Konkurrenz abzuheben, ist schon von weitem deutlich zu erkennen. Für einen Kombi zu sehr Coupé, von einer Fließheck-Limousine trennt ihn das große Heckabteil und zu allem Überfluss finden sich auch noch SUV-Elemente an der leicht höher gelegten Karosserie. Einen ähnlichen Mix hat Citroën schon mit dem C4 in der Kompaktklasse versucht, beim länger gestreckten C5 X wirkt das ganze nun jedoch eine Spur organischer und weniger polarisierend.