 Fahrtest: So verabschiedet sich der Verbrenner aus der Business Class – das kann die neue Mercedes E-Klasse

Keine Frage, eine neue E-Klasse sollte getreu dem Mercedes-Firmenmotto das beste Modell seiner Klasse sein. Kann die neue Generation die hohen Ansprüche erfüllen?

Der elektrische EQE soll perspektivisch in die Fußstapfen der E-Klasse treten. (Foto: Mercedes-Benz) Mercedes E-Klasse

Wien Die schlechten Nachrichten vorweg: Die neue E-Klasse dürfte die letzte ihrer Art sein und nach ihrem Auslauf irgendwann in sieben oder acht Jahren durch den jetzt schon erhältlichen EQE ersetzt werden. Und: Wer mal in der Businesslimousine sitzen will, muss sich schon eine kaufen (ab ca. 54.000 Euro) oder einen guten Freund haben, der eine besitzt. Denn eine kurzzeitige Teilhabe an dieser Art Luxus - als Taxi, dann sogar mit Chauffeur - wird es nicht mehr geben. Die E-Klasse als Volks-Transporter, sie hat mit der sechsten Generation ausgedient.

Ansonsten, vom Standpunkt eines Auto-Enthusiasten oder Ingenieurs, ist die neue E-Klasse mal wieder eine Meisterleistung, eine kleine S-Klasse, auf Wunsch vollgestopft mit allem, was bei Mercedes derzeit möglich ist. Und das ist so viel, dass wir es in diesem Rahmen nicht annähernd aufzählen können.