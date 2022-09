Ferrari Prosangue Ferraris schönster Verrat – das kann das erste SUV der Sportwagenmarke

Ferrari macht es dem Konkurrenten Lamborghini nach und baut das erste SUV der Marke. Herausgekommen ist ein in jeder Hinsicht radikales Modell.

Das erste SUV der Marke soll sich trotzdem wie ein Sportwagen bewegen lassen. Ferrari Prosangue

Lajatico Im Gegensatz zu den meisten anderen Sportwagenherstellern hat sich Ferrari lange um ein SUV-Modell gedrückt. Mit dem Purosangue bringen die Italiener Anfang 2023 nun doch ihren ersten geräumigen Allradler, der allerdings den sportlichen Kernwerten der traditionsreichen Automarke weiterhin alle Ehre macht.

Optisch wirkt der fast fünf Meter lange Fünftürer wie eine höher bauende Neuauflage des bis 2020 produzierten Shooting-Brake GTC4 Lusso. Auffällig sind etwa eine lange Schnauze, ausgeprägte Wölbungen über den hinteren Radhäusern sowie die Abwesenheit von Griffen in den hinten angeschlagenen Fondtüren.

Mächtige Luftöffnungen in der Front, riesige Räder (vorne 22/hinten 23 Zoll) sowie zwei Doppelrohre am Heck verdeutlichen das sportliche Ansinnen. Angetrieben wird der Purosangue von einem 6,5-Liter-V12, der 533 kW/725 PS und 716 Newtonmeter Drehmoment mobilisiert. Aus dem Stand auf 100 km/h soll der 2,1-Tonner in 3,3 Sekunden sprinten, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 310 km/h angegeben.