Gebrauchtwagen-Check Bonsai-Golf mit guten Genen – das kann der VW Polo als Gebrauchter

Für einen gebrauchten VW Polo der aktuell sechsten Generation muss man tief in die Tasche greifen. Worauf Käufer des Kleinwagens achten sollten.

Die aktuelle Generation hat im Vergleich zur Vorgängerin um 8 Zentimeter auf eine Länge von 4,05 Metern zugelegt. (Foto: vw) Im Wachstum

Köln Der VW Polo gehört zu den Dauerläufern im VW-Angebot. Seit 1975 gibt es den Kleinwagen, der mittlerweile seit September 2017 in der sechsten Generation am Start ist. Über die Jahre ist der Polo ordentlich gewachsen und seinem großen Bruder Golf sehr ähnlich geworden.

Karosserie und Innenraum

Die aktuelle Generation hat im Vergleich zur Vorgängerin um 8 Zentimeter auf eine Länge von 4,05 Metern zugelegt, ist damit nur 23 Zentimeter kürzer als der Golf. Der Radstand kommt auf 2,56 Metern, ein Plus von 10 Zentimetern gegenüber Polo V. Die Fondpassagiere freut der Zuwachs: Auch hinten geht es recht luftig zu. Da es den Polo nur noch als Fünftürer gibt, gelingt der Einstieg in den Fond leicht. Die Sitze sind übrigens viel besser, als im Segment üblich. Das Kofferraumvolumen (351 bis 1.125 Liter) ist in Ordnung.