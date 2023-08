Gebrauchtwagen-Check Dacia Sandero als Gebrauchtwagen: Schnäppchen mit Tücken

Der günstige Preis ist für viele Autokäufer ein Argument, sich für einen Dacia zu entscheiden. Leider sparen viele Besitzer auch bei der Wartung ihres Kleinwagens, was sich beim Tüv zeigt.

Als Gebrauchtwagen hat der günstige Rumäne einige Schwächen. (Foto: Dacia) Dacia Sandero (2. Generation)

Köln Wer bei Neuwagenkauf möglichst wenig Geld ausgeben will, landet bei der Marke Dacia. Die rumänische Renault-Tochter steht für günstige Preise. Das trifft auch auf den Kleinwagen Sandero zu. In der zweiten Generation war er zwischen Anfang 2013 und Ende 2020 erhältlich, bei Marktstart zu Preisen ab knapp 7.000 Euro.

Karosserie und Innenraum

Auf den ersten Blick vermittelt der Sandero nicht den Eindruck eines Billigheimers. Die Formensprache des 4,06 Meter langen Steilheckmodells wirkt gefällig. Die meisten Erstkäufern waren von der Variante „Stepway“ angetan. Mit Offroad-Beplankung und höher gelegtem Fahrwerk erinnert der Fünftürer an ein Mini-SUV. Bei der Innenraumgestaltung sieht man dem Sandero jedoch die günstigen Einstiegspreise an. Der Hartplastik-Anteil ist hoch. Es fehlen unter anderem Abdeckungen für die Schminkspiegel in den Sonnenblenden, die Hebel für die Betätigung der optionalen Fensterheber sind in der Mittelkonsole untergebracht. Die Sitze sind eher für Kurzstrecken ausgelegt.

Bei der Innenraumgestaltung sieht man dem Sandero die günstigen Einstiegspreise an. (Foto: Dacia) Viel Hartplastik