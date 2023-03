 Gebrauchtwagen-Check: Der teure Polo-Bruder – so schlägt sich der Audi A1 als Gebrauchter

Der aktuelle Audi A1 gehört wohl zu den bestaussehenden Kleinwagen auf dem deutschen Markt. Und sicherlich auch zu den teuersten – selbst als Gebrauchter.

Der Audi A1 (Typ GB) ist für einen Kleinwagen selbst gebraucht ziemlich teuer. Schick und teuer

Köln Der kleine A1 markiert den Einstieg in die Audi-Welt, zumindest noch. Für den stylischen Bruder des VW Polo wird es keinen Nachfolger geben. Die aktuelle, zweite Generation ist seit Ende 2018 in zweiter Generation (Typ GB) am Start; soviel sei schon einmal verraten: Gebrauchtwagenkäufer machen mit ihm nicht viel falsch.

Karosserie und Innenraum

Anders als noch beim Vorgänger setzt das Design der zweiten Generation auf scharfe Kanten statt auf Rundungen; Selbstbewusstsein vermittelnde Stilmittel wie ein großer Kühlergrill, breite Backen sowie kurze Überhänge lassen den A1 keinesfalls niedlich wirken. Je nach Bereitschaft des Erstkäufers in Extras zu investieren, fällt der Kleinwagen durch LED-Scheinwerfer mit auffälliger Tagfahrlicht-Grafik, farbige Felgen oder eine Zweifarblackierung auf.

Innen gibt es die Audi typische gute Verarbeitung, der Wohlfühlfaktor hängt jedoch von der gewählten Ausstattungslinie ab. Qualität im Innenraum