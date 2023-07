Gebrauchtwagen-Check Gut in Schuss: Das taugt der Porsche 911

Der 911er ist eine Sportwagen-Ikone – und als solche nicht billig. Es muss aber nicht immer ein Neuwagen sein. So werden Gebrauchte der Baureihe bis 2019 allmählich bezahlbar. Der Check.

Köln Autoenthusiasten geraten ins Schwärmen, wenn es um den „Elfer“ geht. Porsches Sportwagen-Ikone 911 begeistert sei 1963, für die meisten bleibt er aber als Neuwagen ein Traum. Als Gebrauchter rückt er jedoch wie die Modelle der Baureihe 991, die zwischen 2011 und 2019 angeboten wurde, in finanziell erreichbarere Zonen.

Karosserie und Innenraum

Der Porsche 911 (Typ 991) ist die siebte Generation des Sportwagens aus Zuffenhausen und unschwer als Elfer zu erkennen. Auch das Interieur ist im Prinzip vertraut. Schloss oder Startknubbel befinden sich links vom Lenkrad, ansonsten geht es sportlich-edel zu. Erstkäufer investierten gern in etwas mehr Luxus, so dass es an Bequemlichkeit selten mangelt.