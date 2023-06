Kompakt-Van Eine aussterbende Art: Das taugt der Renault Scénic als Gebrauchtwagen

Vans wie der Renault Scénic sind eine aussterbende Fahrzeuggattung. Wer einen kaufen möchte, muss auf den Gebrauchtwagenmarkt ausweichen.

Interessenten des seit Ende 2016 erhältlichen Kompakt-Vans müssen auf den Gebrauchtwagenmarkt ausweichen. (Foto: Renault) Renault Scénic

Köln Vans – egal in welcher Größe – haben es schwer. Die einstigen Lieblinge der Kundschaft, die Variabilität bei Personen- oder Fahrradtransport suchte, wurden längst von den SUV abgehängt. Selbst bei Renault, einst Trendsetter in Sachen Vans, ist das Angebot sehr dünn geworden. Einzig der Scènic ist (noch) zu haben, allerdings nur noch in der Grand-Version.

Interessenten des seit Ende 2016 erhältlichen Kompakt-Vans müssen auf den Gebrauchtwagenmarkt ausweichen. Auf was man bei gebrauchten Exemplaren achten sollte, wissen die Tüv-Prüfer.

Karosserie und Innenraum:

Die vierte Generation des Scénic wurde zunächst in zwei Karosserievarianten angeboten, als 4,41 Meter langen Fünfsitzer (bis 2022) und in der 4,64 Meter langen Grand-Version. Letztere wird auch mit sieben Sitzen offeriert und ist mittlerweile die einzige Option beim Neuerwerb.