Lukratives Pick-ups gewinnen an Beliebtheit – Eine Frage der Vernunft

In Amerika und weiten Teilen Asiens ist der Pick-up das Auto Nummer 1, doch in Deutschland fährt er nur in der Nische. Das könnte sich bald ändern.

Im Gelände gewinnen Pick-ups an Bedeutung. Ford Raptor

Köln Egal ob Laredo oder Los Angeles, Boise oder Boston – wo auch immer man in den USA aus dem Flughafen tritt, ist der Pick-up allgegenwärtig. Denn nicht nur auf dem platten Land und im Wilden Westen halten die Amerikaner dem Pritschwagen die Treue, sondern auch in der Stadt ist er für viele Autokäufer die erste Wahl. Und in weiten Teilen Südamerikas, Asiens oder Afrikas sieht die Sache nicht anders aus.

Nur in Deutschland fährt er in der Nische: So sehr sich VW als aktuell einziger Anbieter aus Deutschland und zeitweise sogar Mercedes um das Genre bemüht haben, sind Amarok und X-Klasse genau wie Ford Ranger, Toyota Hilux oder Mitsubishi L200 immer Nutzfahrzeuge für die Nische geblieben, die es nur ausnahmsweise Mal ins Privatleben geschafft haben.