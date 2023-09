 Mercedes CLE: Was kann das neue Coupé von Mercedes?

Aus den Coupés der C- und E-Klasse formt Mercedes die neue Baureihe CLE. Eine erste Ausfahrt zeigt, was das klassische Coupé kann und welche Extras sich wirklich lohnen.

Das zweitürige Coupé richtet sich vor allem an kaufkräftige, ältere Kunden. (Foto: Mercedes-Benz) Mercedes CLE

San Sebastian Es waren letztlich wohl einfach zu viele Modelle der Gattung „Dream Cars“, mit denen der damalige Konzern-Chef Dieter Zetsche unbedingt das Modellportfolio von Mercedes bereichern wollte. Motto: rein in jede Nische. Kunden konnten wählen zwischen Coupés und Cabrios der C-, E- und S-Klasse sowie dem Roadster SL nebst AMG GT als Coupé und Roadster. Besonders die beiden Modelle – Coupé und Cabriolet – der C- und E-Klasse lagen in Größe und Design gefährlich dicht beieinander. Damit ist jetzt Schluss.

Die Produktstrategen von Mercedes verschlanken das Angebot ihrer emotionalen Modelle, C und E verschmelzen bei Coupé und Cabrio zukünftig zu einer neuen Baureihe mit dem Namen CLE. Im November soll es zu Preisen ab 58.000 Euro mit dem Coupé losgehen, pünktlich zum nächsten Frühjahr startet dann das Cabriolet.