 Milivié 1: Radikal renovierter Renn-Käfer

Mit der Modernisierung alter Porsche 911 hat es die US-Firma Singer zu Weltruhm gebracht. Nun hat sich die Firma den legendären VW Käfer vorgenommen.

Sieht aus wie ein Käfer - doch das Modell ist komplette Handarbeit. Milivié 1

Leipzig Milivié heißt ein neues Restomod-Projekt, bei dem das betagte Spenderfahrzeug, ein VW Käfer 1303, rundum modernisiert, komfortabel ausgestattet und zudem sportlich abgestimmt werden soll. Lediglich 22 Exemplare will die in Leipzig ansässige Milivié GmbH bauen. Den Kunden will man umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten unterbreiten, weshalb die Sachsen den Kauf- als Einstiegspreis bezeichnen. 570.000 Euro sind demnach Minimum.

Im Sommer 2023 soll die Produktion starten, rund zwei Jahre später die letzten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Jedes Spenderfahrzeug will die Milivié GmbH vollständig zerlegen und neu aufbauen. Vom Original werden lediglich das Metall-Monocoque der Karosserie und die Bodengruppe übernommen. Das neue Fahrwerk zeichnet sich durch Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker an beiden Achsen sowie speziell entwickelte Doppelrohrdämpfer mit separater Druck- und Zugstufeneinstellung aus.