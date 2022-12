 Motorrad-Neuheiten 2023: Das bieten BMW, Ducati, Harley-Davidson und Yamaha

Chinesische Anbieter werden auch in der kommenden Saison den Motorradmarkt mit vielen neuen Modellen weiter fluten. Die etablierten Hersteller kontern mit starken Neuheiten. Darunter sind gleich mehrere Comebacks.

Der feine Franzose kommt 2023 - und ist nur eine von vielen Neuheiten. Brough Superior Dagger

Köln Auch in der kommenden Saison werden E-Motorräder weiterhin die Ausnahme bleiben. Der Verbrennungsmotor ist auch bei den vielen Modellneuheiten 2023 die dominante Antriebsart. Die werden wir immerhin in einigen neuen Modellen in neuen Spielarten erleben können.

Aprilia RS 660 Extrema: Mit der Extrema erweitert Aprilia sein Angebot um eine geschärfte Variante der sportlichen RS 660. Das Zauberwort heißt Carbon, wodurch das Gewicht des 100-PS-Bikes auf 166 Kilogramm fällt.

Benelli Leoncino 125: Zum Sommer hat Benelli seine Leoncino-Familie um eine 125er-Version ausgebaut. Das Leichtkraftrad mit 9 kW/13 PS kombiniert Retro-Optik mit modernen Elementen. Zur Ausstattung des 3.500 Euro teuren Einzylinders gehören großes Display, LED-Leuchten, USD-Gabel und eine Wave-Bremsscheibe vorne.