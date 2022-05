Motorrad-Test Cruiser mit Kraft – eine Ausfahrt mit der Harley-Davidson Low Rider ST 117

Der gewaltige Motor Milwaukee-Eight mit 117 Kubik-Inch Hubraum wird erstmals in ein Softail-Modell verbaut. Mit so viel Kraft wird der Cruiser zum Powerbike.

Harley verpasst dem Modell den stärksten Motor, den man im Angebot hat. Harley-Davidson Low Rider ST 117

Girona Auf neun Modelle ist mittlerweile die Softail-Familie von Harley-Davidson angewachsen. Wichtigstes gemeinsames Kennzeichen der Baureihe ist das ungefedert erscheinende Hinterrad dieser Bikes, die allesamt zur Gattung der Cruiser zu zählen sind.

Bislang hatten die Kunden innerhalb dieser Modellfamilie die Auswahl unter zwei Motoren, nämlich dem Milwaukee-Eight 107 und der hubraumgrößeren und stärkeren 114er Version. Nun findet erstmals das größte, von Harley-Davidson jemals für Serienmotorräder gebaute Triebwerk den Weg auch in ein Cruiser-Modell: Der Milwaukee-Eight 117 mit 1.923 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 78 kW/106 PS.

Installiert wird dieses Triebwerks-Monument außer in der Low Rider S in der neuen Low Rider ST. Sie ist ab 21.595 Euro zu haben. Die beiden Buchstaben ST stehen für Sport-Touring. Praktisch bedeutet das, dass die beliebte Low Rider S eine ausladende, am Rahmen befestigte Cockpitverkleidung sowie zwei schmale Seitenkoffer erhalten hat und kleine Modifikationen am Fahrwerk über sich ergehen lassen musste.