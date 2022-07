Neuer Geländewagen Ford Bronco kommt nach Europa

In der jüngeren Vergangenheit haben es gleich mehrere US-Modelle von Ford nach Europa geschafft. In diesen Zirkel wird nun auch der Geländewagen Bronco vorstoßen.

Der US-Geländewagen kommt nach Europa. Ford Bronco

Köln Mit dem Bronco will Ford künftig ein weiteres US-Modell offiziell auch in Deutschland und weiteren Märkten Europas vertreiben. Ende 2023 sollen erste Exemplare verfügbar sein. Anders als in den USA, wo es den Bronco auch als Dreitürer gibt, wird die Offroad-Ikone in Europa in begrenzter Stückzahl ausschließlich als Viertürer verfügbar sein. Details zu den Antrieben und zu technischen Daten der Euro-Version will der US-Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Wie in den USA wird auch hierzulande der Bronco als robustes und vielseitig nutzbares Offroad-Fahrzeug vom Schlage eines Jeep Wrangler positioniert. Unter anderem zeichnet sich der Kraxler durch diverse abnehmbare Verkleidungen und Türen aus. Alle Materialien sind abwaschbar, an Bord befinden sich zudem viele Verzurr- und Befestigungsmöglichkeiten. Zusammen mit einem großen Angebot an Zubehör soll das Fahrzeug unter anderem Camper und Outdoor-Aktivisten (z.B. Kanufahrer) ansprechen.