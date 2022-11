Neues Crossover Schräger Charme – das kann der neue Peugeot 408

Peugeot erweitert sein Portfolio um das Crossover-Modell 408. Beim Design zeigen sich die Franzosen recht progressiv. Beim Antrieb bleiben sie zunächst noch konservativ.

Das Crossover-Modell fällt optisch aus dem Rahmen. Peugeot 408

Barcelona Geht es um elegante Coupés, fiel früher gern einmal der Name Peugeot. Manch einer dürfte sich gerne an den 504 erinnern, den es auch als auch Cabriolet gab. Oder auch an das schlanke 406 Coupé, gezeichnet von Pininfarina. Als stilistische Entgleisung galt lediglich das hausintern gezeichnete 407 Coupé. Kritiker attestierten dem Modell schlechte Proportionen und ein optisches Übergewicht. Chic und Charme fehlten völlig. Auf Letzteres besinnt sich die Löwenmarke nun mit dem zu Preisen ab rund 38.800 Euro erhältlichen neuen 408.

Das Coupé soll wieder Blicke auf sich ziehen, französische Avantgarde ausstrahlen und deutlich aus der restlichen Palette herausstechen. Peugeot positioniert den 408 nach eigenen Aussagen am „oberen Ende des C-Segments“. Das ist natürlich ein Marketing-Trick, denn das Modell gehört mit 4,69 Metern eher in die Mittelklasse. Ein 508 ist nur wenige Zentimeter länger.