Neues Design Hyundai Santa Fe: Die koreanische Antwort auf den Defender

Hyundai wechselt das Design des Santa Fe. Die Koreaner setzen auf scharfe Kanten, bullige Proportionen und viel Platz. Dabei erinnert das große SUV nicht zufällig an den Land Rover Defender.

Die Neuauflage des SUVs wird deutlich kantiger. (Foto: Hyundai)

Santa Fe Ließe sich Selbstvertrauen in eine Form gießen, dann sähe diese wohl aus wie der neue Hyundai Santa Fe. In fünfter Auflage ändern die Koreaner ihre Design-Strategie beim Mittelklasse-SUV radikal. So einen Kurswechsel wagt man nur, wenn es sowieso gerade gut läuft. Und das tut es bei Hyundai seit Jahren. Das optische Wendemanöver trägt die Handschrift von SangYup Lee, der unter Luc Donckerwolke schon für so manch elegante Stilübung der Marke verantwortlich war und auch maßgeblich den Lidschatten beim Premiumableger Genesis zog.