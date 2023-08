 Premiere: Geländewagen-Ikone im Retro-Look – das kann der neue Toyota Land Cruiser

Der japanische Geländewagen ist in seiner Neuauflage deutlich kantiger.

Köln Toyota legt den großen Geländewagen Land Cruiser neu auf. Der robuste Allrader ist ab Oktober bestellbar und dürfte Anfang 2024 auf deutsche Straßen rollen. Mit klassischem Leiterrahmen und Dieselmotor. Mit einer Länge von 4,92 Metern bleibt die Neuauflage dem Format des zuletzt nicht mehr in Europa angebotenen Offroaders treu.

Auch die kantige Optik mit vielen rechten Winkeln kennt man von anderen Versionen des seit 1951 gebauten Traditionsmodells. Gegenüber dem direkten Vorgängermodell zeigt vor allem das Front-Design mit seiner Rundscheinwerfer-Optik und dem Markenschriftzug im Kühlergrill starke Retro-Züge.

Der Innenraum des mit fünf oder sieben Sitzen bestellbaren Land Cruiser ist wuchtig, aber edel verkleidet. Die Instrumente sind vollständig digital, prägendes Element sind eine breite Mittelkonsole mit den Offroad-Armaturen sowie ein hoch montierter Touch-Screen im Querformat.

Als Plattform kommt die Leiterrahmen-Variante von Toyota TNGA-Architektur zum Einsatz, die unter anderem auch vom Pick-up-Modell Tundra genutzt wird. Gegenüber dem Vorgängermodell soll der Neue deutlich steifer sein, was Geländekompetenz und Fahrkomfort erhöhen würde. Darüber hinaus sollen ein entkoppelbarer Stabilisator und die erstmals elektrisch angetriebene Servolenkung das Vorankommen auch in hartem Gelände erleichtern.

Als Antrieb kommt in Westeuropa zunächst ein 2,8-Liter-Turbodiesel mit 150 kW/204 PS zum Einsatz. Der Vierzylinder ist an ein Achtganggetriebe gekoppelt und zieht Anhänger mit bis zu 3.500 Kilogramm Gewicht. Für 2025 ist eine 48-Volt-Mildhybrid-Variante angekündigt. Allrad ist in beiden Fällen Serie.

Auch das Cockpit ist mit seiner kantigen Optik nicht mehr vor verspielt wie beim Vorgänger. (Foto: Toyota) Ecken und Kanten

Die Japaner bleiben der robusten Leiterrahmen-Konstruktion treu. (Foto: Toyota) Robust gebaut

