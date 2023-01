Ranking Die neue Golf-Klasse – diese kompakten SUV waren 2022 besonders beliebt

Was früher der Golf war, sind heute die kompakten SUV, neudeutsch auch Crossover genannt. Das Segment ist zuletzt stark gewachsen. Diese fünf Modelle waren besonders beliebt.

Rund die Hälfte der Verkäufe des Modells sind elektrisch. Hyundai Kona

Köln Die Autoszene in Deutschland ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Hier die SUV, dort der Rest. So überspitzt lässt sich das tatsächlich mittlerweile herunterbrechen. Im vergangenen Jahr hat das Segment der SUV mit 778.139 Zulassungen bereits einen Marktanteil von 29,3 Prozent am Gesamtmarkt erreicht. Ein Plus von 16,6 Prozent. Rechnet man die größeren SUV und Crossover dazu, die das KBA in die Klasse der Geländewagen einordnet, kommen wir auf deutlich mehr als eine Million Zulassungen und einen Anteil von über 40 Prozent. Nicht schlecht für eine Autogattung, die es vor knapp 30 Jahren noch gar nicht gab.