SUV-Update Neue Assistenten, mehr Auswahl – so überarbeitet Mercedes den GLE

Das Oberklasse-SUV ist mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen. Mercedes spendiert dem GLE darum ein Update, das sich vor allem im Innenraum bemerkbar macht.

Das SUV wird technisch auf die Höhe der Zeit gebracht. Mercedes GLE

Stuttgart Mercedes frischt sein 2018 gestartetes SUV GLE und dessen Coupé-Ableger auf. Unter anderem werden die Motoren elektrifiziert und verbesserte Fahrerassistenzsysteme halten Einzug. Ex- und Interieur wurden leicht überarbeitet. Allrad (4Matic) ist immer an Bord. Je nach Modell dürfen bis zu 3,5 Tonnen an den Haken genommen werden.

Im Sommer rollen die neuen Modelle zu den Händlern. Neben einem Update für die aktiven Abstands- und Lenkassistenten hat Mercedes die Funktionen des Anhängerrangierassistenten erweitert. Er arbeitet jetzt kamerabasiert und ist damit auch für Anhänger mit einer eigenen Stabilisierungseinrichtung gegen Schlingerbewegungen geeignet.

Außerdem gibt es einen Gespannroutenplaner für die Navigation. Hier werden etwa – abhängig vom zuvor definierten Anhänger – unter anderem Breiten und Höhen der Durchfahrten sowie Gewichtsbeschränkungen berücksichtigt. Kunden können zwischen Fahrradträger und zwei Anhängergrößen wählen. Auch die Geschwindigkeit fürs Gespannfahren lässt sich einstellen.