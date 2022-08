 T-Klasse: Brabus baut Mercedes-Mini-Camper

Kleine Camper sind im Trend. Der Edel-Tuner Brabus hat darum ein besonders kompaktes Reisemobil entwickelt, das trotzdem viel Komfort liefern soll.

Die T-Klasse wurde zum kleinen Camping-Mobil umgebaut. Mercedes T-Camper von Brabus

Düsseldorf Der Reisemobil-Boom der vergangenen Jahre wurde in erster Linie getragen von dem Run auf immer kompaktere Fahrzeuge. Eine Entwicklung, die sich auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon am Mercedes-Stand gut nachvollziehen lässt. Vor allem, weil die Nobelmarke mit dem Stern frühzeitig das Potenzial erkannt hat, das im Caravaning-Markt steckt, und deshalb Hymer als einen der ganz Großen der Branche schon früh in die Entwicklungsphase des Sprinters eingebunden hat.

Neben dem Siegeszug des Sprinters, in Düsseldorf dokumentiert durch einen Yukon-Kastenwagen von Frankia, einem im Innenraum mit blauem Interieur bunter gewordenen Marco Polo und dem ersten vollelektrischen EQV-Camper des Schweizer Partners Sortimo zeigt sich das in der Premiere der neuen T-Klasse mit Marco-Polo-Modulen. Die Marco-Polo-Familie wächst damit um ein neues Einstiegsmodell im kleinsten Van-Format.