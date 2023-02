Test Elektrisch statt exzentrisch – das kann der Nissan Juke als Hybrid

Der Nissan Juke sticht aus der Masse der kleinen Crossover heraus. Um den VW T-Cross herauszufordern, setzen die Japaner auch auf neue Antriebe.

Das SUV ist etwas gefälliger gestaltet als seine Vorgänger. Nissan Juke 1.6 Hybrid

Köln Der Nissan Juke ist der freche kleine Bruder des Qashqai: Nichts für die bodenständige Familie, eher was für freigeistige Großstadtbewohner-Paare oder -Singles. Die können den kleinen Crossover seit kurzem auch als sparsamem Hybrid wählen. Kann der Öko-Antrieb überzeugen? Der Juke gibt gar nicht vor, ein besonders praktisches Auto zu sein.

Bei ihm kommt die Form ganz klar vor der Funktion, was in der zweiten Generation aber nicht mehr ganz so stark polarisiert wie bei der Erstauflage. Dafür sind einstige Gestaltungs-Extreme wie das reptilienhafte Vier-Augen-Gesicht und der stämmig-coupéhafte Zuschnitt mittlerweile viel zu sehr in den Kanon des Kleinwagen-Designs eingegangen. Dass der Nissan auf den vorderen Plätzen eher eng und hinten noch dazu recht dunkel ist, kennt man ebenfalls von der Erstauflage. Ebenso die schlechte Sicht Richtung Heck.