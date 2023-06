Toyota-Edelmarke Hybrid-Crossover im City-Format: Das kann der neue Lexus LBX

Toyotas Nobelmarke Lexus erweitert ihre Produktpalette – nach unten. Das City-Crossover LBX, das es ausschließlich als Hybrid gibt, soll gleich auch zum Bestseller im Portfolio werden.

Mit einer Länge von nur 4,19 Metern ist der LBX der kleinste jemals gebaute Lexus. (Foto: Lexus) Der Lexus LBX

Mailand Luxus muss in der Autobranche nicht unbedingt etwas mit Größe zu tun haben. Diesen Grundsatz nahmen sich jetzt die Strategen von Lexus zu Herzen. Frei nach dem Motto: Lasst uns ein charmantes City-Car bauen, das in Qualität und Ausstattung deutlich größeren und teureren Modellen in nichts nachsteht. Das Ergebnis heißt LBX.

Die Abkürzung steht für Lexus Breakthrough Crossover und soll so etwas wie den Wendepunkt für die Marke in Europa symbolisieren. Denn Lexus zählt auch nach über 30 Jahren in der Alten Welt noch immer zu den zahlenmäßig kleinen Automarken. Ein harter Brocken ist Deutschland.