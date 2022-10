Versicherungs-Statistik Das sind die Lieblinge der Autodiebe

Düsseldorf Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist 2021 auf ein Rekordtief gesunken. Noch nie wurden in Deutschland so wenige Autos geklaut. Die deutschen Versicherer haben 9.805 gestohlene Fahrzeuge registriert, acht Prozent weniger als im Vorjahr. Erstmals seit Beginn der Statistik wurden weniger als 10.000 Autos entwendet, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt.

Mitte der 1990er-Jahre hatten die Assekuranzen noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr registriert. Als Grund für die sinkenden Zahlen nennt der Verband bessere Sicherheitstechnik, eine strengere Strafverfolgung sowie die effektivere Grenzsicherung. Beliebteste Beute bleiben SUV. Im Schnitt betrug der Schaden der Diebstähle 19.100 Euro.

Regional fällt das Risiko für einen Autodiebstahl unterschiedlich aus: Das höchste Risiko, Opfer eines Diebstahls zu werden, haben Autobesitzer in Berlin. Dort wurden im vergangenen Jahr 2.200 Autos gestohlen, die Quote lag bei 2,2 von 1.000 kaskoversicherten Pkw. Besonders gering ist die Diebstahlgefahr im Süden der Republik. Die Diebstahlquote in Bayern und Baden-Württemberg lag wie in den Vorjahren bei 0,1 und damit halb so hoch wie der Bundesschnitt.

Die Marken, die in absoluten Zahlen am häufigsten gestohlen wurden, waren Volkswagen (1525 Diebstähle), Audi (1286 Diebstähle) und Mercedes (997 Diebstähle). Bei den meisten Marken ist die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge aber gesunken. Marken wie Hyundai, Kia, Renault und Fiat wurden im Jahr 2021 häufiger gestohlen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der GDV kann für seine Statistik lediglich die Diebstähle von kaskoversicherten Pkw berücksichtigen. Von entwendeten nicht-versicherten Fahrzeugen erhalten die Versicherer keine Kenntnis. Die Zahlen der Verbandes liegen daher immer etwas niedriger als die des Bundeskriminalamts (BKA), die alle der Polizei gemeldeten Diebstähle berücksichtigen, auch die der nicht kaskoversicherten Autos.

Diese fünf Modelle waren bei Autodieben besonders beliebt:

Das SUV wird häufig gestohlen, weil es sich gut im Ausland verkaufen lässt. Hyundai Santa Fe

Platz 5 – Hyundai Santa Fe

Das große SUV der Koreaner kommt auf eine Diebstahlquote von 6 Promille und wird damit statistisch sogar häufiger gestohlen als Luxusautos wie der BMW X6. Denn Autos dieser Größe lassen sich im Ausland schnell zu Geld machen. Der Schaden für den Diebstahl liegt bei diesem Modell laut GDV bei 37.025 Euro.

Auch das japanische SUV hat einen hohen Anteil gestohlener Modelle. Toyota Land Cruiser

Platz 4 - Toyota LandCruiser

Ganz ähnlich wie beim Santa Fe ist auch der große SUV von Toyota ein häufiges Ziel von Autodieben. Mit 6,3 Promille wird das Modell deutlich häufiger geklaut als die meisten Konkurrenzmodelle, allerdings ist die Zahl der Modelle im deutschen Bestand auch vergleichsweise niedrig. Der Schaden liegt im Schnitt bei 38.770 Euro.

Das britische SUV ist teuer - und entsprechend ein lukratives Ziel für Kriminelle. Range Rover Sport

Platz 3 – Range Rover Sport

Die britische Marke für Nobel-Geländewagen hat unter allen Herstellern den höchsten Anteil gestohlener Modelle und wird statistisch doppelt so häufig geklaut wie Porsche und sogar vier Mal so häufig wie Audi. Das sportliche SUV kommt auf eine Quote von 6,5 Promille und einen durchschnittlichen Schaden pro Diebstahl von 54.983 Euro.

Auch das Flaggschiff der Nobelbriten wird häufig gestohlen. Range Rover

Platz 2 - Range Rover

Noch häufiger wird der große Bruder des Modells geklaut. Der teure Brite ist mit einer Diebstahlquote von 11,1 Promille einer der absoluten Lieblinge der Autodiebe. Neu kommt das Modell schnell auf einen sechsstelligen Preis. Entsprechen hoch fällt die durchschnittliche Schadenssumme aus, die beim Range Rover bei 75.040 Euro liegt.

Viel Power, viele Diebstähle: Das sportliche Modell der Koreaner hat die höchste Diebstahlquote in Deutschland. Kia Stinger

Platz 1– Kia Stinger

Das Modell, das statistisch am häufigsten gestohlen wird, kommt aus Korea. Die Quote liegt laut GDV bei 11,9 Promille - und damit deutlich über der Konkurrenz. Zwei Faktoren dürften dazu beitragen: Zum einen ist das Modell für einen Kia hochmotorisiert und damit gut verkaufbar. Zum zweiten ist die Zahl der Stinger im deutschen Bestand sehr klein. Jedes gestohlene Fahrzeug hebt die Diebstahlquote damit deutlicher als bei der Konkurrenz. Die Schadenssumme ist mit 33.547 Euro jedenfalls noch überschaubar.

Mehr: Diese zehn E-Autos gibt's aktuell zum kleinen Preis