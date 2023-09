VW-Markenstrategie Seat wird als Automarke eingestellt – Alles auf Cupra

Adiós, Seat. Bis 2030 wird die Marke als Automobilbauer verschwinden. Der Volkswagen-Konzern setzt in Spanien komplett auf Cupra. Eine Entscheidung, die sich lange angedeutet hatte.

Die Entscheidung gegen Seat ist das Ende der Geschichte dieser vormals rein spanischen Marke als Automobilbauer. (Foto: Seat) Spanisches Finale

München VW setzt bei seiner spanischen Tochter Seat künftig nur noch auf Cupra. Ab 2030 wird die jung-sportlich positionierte Marke allein die südeuropäische Seite des Konzerns repräsentieren. Zumindest bei Autos, Seat soll als Mobilitätsdienstleister und als Fertiger von anderen Konzernmodellen, wie dem kommenden VW ID.2, im spanischen Werk Martorell erhalten bleiben, wie VW-CEO Thomas Schäfer am Rande der IAA Mobility erläuterte.

Wirklich überraschend kommt diese Entscheidung nicht, schon in den letzten Jahren hatte VW überwiegend in Cupra investiert und die Marke Seat deutlich wahrnehmbar vernachlässigt. Laut Schäfer ist es unwirtschaftlich, gleichzeitig in Cupra und Seat zu investieren. Zumal Seat sein über Jahrzehnte erworbenes Image als etwas angestaubte Marke trotz zuletzt recht flotten Designs einzelner Modelle nie ablegen konnte. Die Entscheidung gegen Seat sei schon vor einiger Zeit gefallen.