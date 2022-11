Weltpremiere Schnittig mit Stecker und Solardach  – Toyota enthüllt den neuen Prius 

Bei Design und Fahrdynamik konnte der sparsame Toyota Prius deutsche Kunden bislang nur schwer überzeugen. Die Neuauflage hat Potential, das zu ändern.

Die Neuauflage ist deutlich dynamischer gezeichnet als seine Vorgänger. Toyota Prius

Los Angeles Vom windschlüpfigen Sparmobil zum dynamischen Teilzeitstromer: In der fünften Generation legt der Hybridpionier Toyota Prius dank sportlicher Optik und verdoppelter Leistung endgültig jegliche Betulichkeit ab. Premiere hat die Markenikone nun parallel in Japan und auf der Auto Show in Los Angeles gefeiert, nach Deutschland kommt sie im Sommer 2023 – ausschließlich mit Plug-in-Hybridantrieb.

Aerodynamisch gestaltet war der Prius schon immer, in der Neuauflage sieht das auf geringen Windwiderstand getrimmte Karosseriekleid erstmals richtig schick aus. Als Basis dient die zweite Generation der TNGA-Plattform des Konzerns, die eine flachere Silhouette und einen niedrigeren Schwerpunkt möglich macht.

Obwohl die Gesamtlänge um fast fünf Zentimeter auf 4,60 Meter geschrumpft ist, hat der Radstand um den gleichen Wert zugelegt. Im Ergebnis steht der Viertürer deutlich satter auf der Straße als zuletzt. An der Front im neuen Designstil der Marke finden sich sehr schmale Scheinwerfer, das Heck wird von einem Leuchtenband geprägt.

Der Innenraum wird digitaler Überarbeitetes Cockpit