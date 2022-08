 Wohnmobile: Kompakt schlägt Luxus – Das sind die wichtigsten Neuheiten des Caravan-Salons in Düsseldorf

Wohnmobile sind gefragt, doch die Branche hat massive Lieferprobleme. Die Hersteller suchen darum nach Alternativen. Ein Überblick über die wichtigsten Premieren.

Die Wohnwagen-Hersteller wie Knaus mit dem Azur konzentrieren sich eher auf höherpreisige Produkte. Knaus Azur

Düsseldorf Diesmal geht es wieder in die Vollen. Der Caravan-Salon in Düsseldorf vom 26. August bis 4. September, die branchenübergreifend einzige große Messe, die auch in den vergangenen beiden Corona-Jahren trotz aller Einschränkungen als Live-Veranstaltung stattfinden konnte, will bei der 61. Auflage der weltweit größten Messe für Freizeitfahrzeuge an die Zeiten vor der Pandemie anknüpfen.

Mehr noch: Mit einer Ausweitung auf 16 Hallen und 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit nahezu 700 Ausstellern ist der Branchengipfel die bisher größte Veranstaltung in der Salon-Historie. Ob auch der Rekordzuspruch von 2019 mit fast 270.000 Besuchern geknackt werden kann, bleibt abzuwarten. Denn die Caravaning-Szene steckt in einem Dilemma.

Einerseits sind die Auftragsbücher zumindest bei den Reisemobilen prall gefüllt, andererseits belasten Lieferkettenprobleme als Folge von Corona und Ukraine-Krieg den gesamten Geschäftszweig. Deutlich längere Lieferfristen und spürbare, auch der Inflation geschuldete Preissteigerungen könnten die Kundschaft verunsichern und die bislang noch unverändert hohe Kundennachfrage eintrüben.