Oldtimer-Nachbau Rollende Eleganz – das ist der Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa

Die Sportwagenmarke Bizzarrini baute nur einige wenige Fahrzeuge in den 60er-Jahren, die heute begehrte Sammlerstücke sind. Jetzt sollen ein paar weitere hinzukommen.

Der Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa ist selten - und soll nun neu aufgelegt werden. Comeback einer Ikone

London Vor gut zwei Jahren wurde die kleine, aber feine Sportwagenmarke Bizzarrini wiederbelebt. Trotz der historischen Wurzeln in Italien ist das Revival-Projekt in England beheimatet, wo insgesamt 24 Nachbauten des 5300 GT Corsa entstehen sollen. Im Mai kommt das erste Exemplar der Kleinserie in Kundenhand.

Der 5300 GT Revival Corsa genannte Nachbau entspricht weitgehend den Konstruktionsplänen des Originals. Teilweise kommen Materialien der Originalzulieferer zum Einsatz. Zugleich bietet der Nachbau in einigen Details auch Verbesserungen, unter anderem, um heutigen Vorschriften bei der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Beim Original war der Benzintank in den Seitenschwellern untergebracht, doch mit Hilfe eines 3D-Scans vom Chassis wurden freie Bereiche für den auf 95 Liter leicht geschrumpften Spritbehälter ausgemacht.

Die in Handarbeit gefertigten Fahrzeuge bestehen aus einer leichten, einteiligen Verbundstoffkarosserie, die auf einem Stahlrahmen aufsetzt. Wie beim Original sorgt ein 5,3-Liter-V8-Benziner mit vier Weber-Doppelvergaser und über 400 PS für Vortrieb.

