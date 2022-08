Singer Hier werden die besten Porsche außerhalb von Zuffenhausen gebaut

Für Porsche-Puristen ist Rob Dickinson ein Frevler. Doch mit seinen Neuinterpretationen erzielt der Tuner Singer mittlerweile abstruse Preise.

Die Sportwagen sehen traditionell aus - wurden aber gänzlich neu interpretiert. Porsche 911-Kreationen von Singer

Los Angeles Das ist ein Bild, das man so selbst in Zuffenhausen nur selten zu sehen bekommt. In der großen blitzblanken Werkstatt einen Steinwurf vom Flughafen von Los Angeles entfernt stehen bestimmt zwei Dutzend Porsche 911, die ausgebeint sind bis auf die Grundkarosserie, und in der Halle nebendran noch einmal doppelt so viele Fahrzeuge, die Montageschritt für Montageschritt so langsam wieder zu einem Auto werden. Und dazwischen lagern Karbonteile, nagelneue Bremsen und Fahrwerke, Soundsysteme und Kabelbäume, während irgendwo Sattler am Leder schneiden und Näherrinnen geschickt zierende Stiche setzen.

Für die einen aus dem Porsche-Lager ist das der Himmel auf Erden, weil hier mehr Elfer zusammenkommen, als man an manchen Tagen im Werk sieht und weil die Autos am Ende nicht nur besser aussehen als damals, als sie in Stuttgart vom Band kamen, sondern auch noch besser fahren.