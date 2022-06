Auto im Urlaub So bleibt der Mietwagen bezahlbar

In diesem Jahr können Mietwagen richtig teuer sein. Wer allerdings einige typische Kostenfallen meidet, hat bessere Karten, ein günstiges Angebot zu erhalten.

Nicht alle Anbieter sind seriös. Darum sollten Mieter immer auf die Konditionen des Mietwagens achten. Mietwagen im Urlaub

Köln Die Deutschen fliegen in diesem Jahr wieder vermehrt in den Auslandsurlaub. Um vor Ort mobil zu sein, werden sich viele am Ziel außerdem einen Mietwagen gönnen, der in diesem Jahr allerdings ziemlich teuer werden kann. Während der Corona-Jahre 2020 und 2021 haben Fahrzeugvermieter ihre Kontingente deutlich verkleinert und seither nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau aufgestockt. Entsprechend treibt mancherorts das knappe Angebot den Preis nach oben. Doch wer ein paar Kniffe beachtet, kann auch jetzt noch einen smarten Deal an Land ziehen.

Die einfachste und in der Regel günstigste Möglichkeit an ein Ferien-Fahrzeug zu kommen, ist die Online-Reservierung. Wer in den klassischen Urlaubsmonaten Juli und August verreisen will, sollte sich frühzeitig um ein Fahrzeug bemühen, denn je näher der Urlaub rückt, desto kleiner werden die verfügbaren Kontingente, was sich in der Regel auch auf den Preis durchschlägt.