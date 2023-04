Autobahn 7 Das ist die längste Autobahn in Deutschland

Sie verläuft quer durch Deutschland, trennt Ost von West, verbindet die Niederlande mit Österreich und dient sogar als Landebahn für Flugzeuge: die A7. Was bietet die längste Autobahn Deutschlands noch?

Die Ampelkoalition will den Autobahnausbau in Deutschland beschleunigen. Das haben SPD, FDP und Grüne im jüngsten Koalitionsausschuss beschlossen. Als Kompromiss einigten sich die Parteien darauf, dass eine Beschleunigung für Projekte gelten soll, die Stauschwerpunkte und Engstellen sind. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt 144. Auch die längste Autobahn Deutschlands gehört dazu.

Welche ist die längste Autobahn Deutschlands?

Mit einer Streckenlänge von 962,2 Kilometern ist die Autobahn 7 Deutschlands längste Autobahn. Ihr Weg führt von der dänischen Grenze im nördlichen Schleswig-Holstein – bei Flensburg-Handewitt – nach Süddeutschland, wo die A7 sowohl Baden-Württemberg als auch Bayern durchquert. Ihr Ende findet die A7 im bayrischen Füssen. Sie teilt die Bundesrepublik der Länge nach.

Europaweit gilt die A7 nach der Autovía 7 in Spanien als die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn. Ein historischer Blick zeigt: Die Planungsanfänge der heutigen A7 reichen zurück in die Zeit der Weimarer Republik.

Die neusten Abschnitte der A7 von Kempten bis Füssen wurden dagegen erst zwischen 1992 und 2010 gebaut. Hier kam es zu Bauverzögerungen, da der Bund Naturschutz (BN) im Zuge eines langen Rechtsstreits gegen die Vollendung der A7 geklagt hatte. Der Prozess ging durch alle Instanzen und macht die A7 heute nicht nur zur Deutschlands längsten Fernstraße, sondern laut Medienberichten auch zu der mit dem längsten Rechtsstreit.

Im Laufe der Jahre wurde die Autobahn mehrfach auch als Landebahn für Flugzeuge genutzt. Im Jahr 1971 musste eine Linienmaschine der deutschen Fluggesellschaft Paninternational kurz nach dem Start vom Flughafen Hamburg auf der in Bau befindlichen Autobahn A7 nahe Hasloh notlanden. 22 der 121 Insassen verloren ihr Leben, als das Flugzeug an einer Autobahnbrücke zerschellte.

Was ist die zweitlängste Autobahn?

Nach der A7 ist die A3 mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn in Deutschland. Sie verbindet die niederländischen und belgischen Nordseehäfen mit Süd- und Osteuropa, was sie zu einer der relevantesten Verkehrswege Europas macht. Die A3 startet in Emmerich-Elten und endet bei Passau.

Wo kreuzen sich die zwei längsten Autobahnen Deutschlands?

Die beiden längsten Autobahnen Deutschlands, die A7 und A3, kreuzen sich am Autobahnkreuz Biebelried in Bayern bei Würzburg. Es befindet sich etwa zehn Kilometer südöstlich von Würzburg und 80 Kilometer nordwestlich von Nürnberg. Das Kreuz Biebelried trägt auf der Autobahn 3 die Nummer 73, auf der A7 die Nummer 102.

Was ist die kürzeste Autobahn Deutschlands?

Rekordhalter auf der anderen Seite ist die kürzeste Autobahn Deutschlands – die A831. Sie startet in Stuttgart und endet auch dort. Die A831 hat nur fünf Ausfahrten und eine Streckenlänge von insgesamt 2,3 Kilometern.

>> Lesen Sie passend zum Thema:

Welche Autobahn hat die meisten Spuren in Deutschland?

Bereits seit 2017 werden auf der A7 die Spuren ausgebaut – bis zu acht Spuren soll die Fahrbahn bekommen. Die Kosten zum Ausbau und der Modernisierung der A7 steigen seit der ersten Bauphase immer weiter. Das liegt auch daran, dass Fledermäuse umgesiedelt und auf dem Gelände Steinzeitartefakte gefunden wurden.

Laut Hessisch Niedersächsischer Allgemeine begann im Sommer 2021 der Aufbau in der südlichen Fahrtrichtung. Danach wurden die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Nord durchgeführt. Der Schwerpunkt der Bauarbeiten lag 2022 in Kassel, wo es zu besonders vielen Vollsperrungen kam. Die Modernisierung der Autobahn soll die erhöhte Verkehrsbelastung auffangen, die durch den Ausbau und die Verlängerung der A44 erwartet wird.

Welche Autobahn ist am meisten befahren?

Die am meisten befahrene Autobahn Deutschlands ist die A3. Laut der Straßenverkehrszählung 2021 fahren auf dem Kölner Autobahnring zwischen Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar täglich mehr als 166.000 Fahrzeuge.

Wo liegt die längste Autobahn der Welt?

Die weltweit längste Autobahn in einem Land befindet sich in Australien. Der National Highway 1 führt mit einer Länge von etwa 14.500 km entlang der Küste einmal komplett um das Land herum. Seit etwa dreißig Jahren wird der Highway zur Autobahn M1 / A1 ausgebaut.

Weitere Fakten und Hintergründe zur längsten Autobahn in Deutschland

Die längste Autobahn Deutschlands hat 205 Rastplätze. Von diesen sind 47 bewirtschaftet. Gekreuzt wird die A7 von insgesamt 1074 Brücken. Ebenfalls hat sie 1074 Auf- und Abfahrten. Mehrere Teile der Autobahn gehören zu Europastraßen: Von der dänischen bis zur bayrischen Grenze ist sie Teil der E45, auf dem Streckenabschnitt zwischen Gießen und Erfurt ist sie Teil der E40. In mehreren Streckenabschnitten der A7 sind pro Tag mehr als 100.000 Fahrzeuge unterwegs.

Bekannte Städte am Weg der A7 sind zum Beispiel Rendsburg, Hamburg, Hannover, Göttingen, Kassel, Fulda, Würzburg, Feuchtwangen, Ulm, Memmingen, und Füssen.

In den ersten fünf Monaten nach der Errichtung der Baustelle bei Kassel ereigneten sich bereits 299 staubedingte Unfall, wie die regionale Medien berichteten. Aus Sorge vor den sehr schnell steigenden Unfallzahlen wurde eine länderübergreifende Task Force eingerichtet.

Auch die vier Tunnelröhren des Hamburger Elbtunnels stellen eine Bedrohung dar. Trotz der hohen Zahl an Tunnelwegen besteht im Elbtunnel eine erhöhte Gefahr für Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens vor allem an den Autobahnkreuzen, die viele andere stark befahrenen Autobahnen kreuzen, ist auf der A7 häufig mit Staus zu rechnen. Das gilt vor allem in den Schulferien. Ein anderer Grund sind die Elbtunnel um Hamburg, bei denen eine automatische Höhenkontrolle ausgelöst wird. Nähert sich ein zu hoher LKW dem Tunnel nähert, wird diese ausgelöst und der Tunnel für die Weiterfahrt gesperrt.

