Einstiegsautos Günstig und zuverlässig: Fünf Autos für Fahranfänger

Das erste eigene Auto darf meist nicht viel kosten. Zuverlässige Modelle gibt es schon für unter 10.000 Euro, wenn das Design nicht zu ausgefallen sein soll.

Der Golf mit hohem Sitz ist vor allem bei Rentnern beliebt, wäre aber auch ein guter Einstieg für Fahranfänger. (Foto: vw) VW Sportsvan

Köln Für viele Fahranfänger steht irgendwann die Anschaffung des ersten eigenen Autos an. Wer nicht auf spendable Erziehungsberechtige oder Verwandte zurückgreifen kann, entscheidet sich in der Regel für einen Gebrauchten. Um unangenehme Folgenkosten zu reduzieren, sollte der Gebrauchtwagen zuverlässig sein. Dazu fünf Tipps in der Klasse unterhalb von 10.000 Euro, orientiert an der Platzierung im aktuellen TÜV-Report (Altersklasse 6 bis 7 Jahre).

VW Sportsvan

Vermutlich steht der 4,43 Meter lange VW Sportsvan nicht ganz oben auf der Liste von jungen Menschen. Dem höher gelegten Golf-Derivat hängt trotz der Namensbezeichnung doch eher ein altbackenes Image an. Hier lässt noch der Vorgänger Golf Plus grüßen. Das Platzangebot und die Variabilität sind aber gut; das Motorenangebot reicht von 63 kW/83 PS bis zu 110 kW/150 PS.