 Fahrradcheck: So macht man das Fahrrad fit für den Frühling

Mit dem Frühling naht für viele Radfahrer auch die erste Biketour des Jahres. Darauf sollte der Fahrrad mit ein paar Maßnahmen vorbereitet werden.

Fahrradcheck zum Saisonstart

Köln Im Winter lassen viele Fahrradnutzer ihr Bike stehen und starten erst im Frühling in die neue Saison. Zuvor empfiehlt sich eine kleine Wartung und Reinigung in Eigenregie. Auch Ganzjahresfahrer sollten das Frühjahr für einen kleinen Check-up nutzen.

Zunächst wird das Rad optisch auf Vordermann gebracht. Der Hochdruckreiniger ist bequem und effektiv, doch sein harter Strahl kann Wasser an Stellen transportieren, die trocken bleiben sollten. Schonender und ebenfalls gut ist das Reinigen mit Hilfe von mildem Seifenwasser, Zahnbürste, Schwamm oder Lappen. Dabei sollte man ruhig etwas sparsamer mit dem Wasser hantieren, um den Feuchtigkeitseintrag an Gelenk- und Schraubverbindungen gering zu halten.

Zeigt sich an einigen Stellen Rost, lassen sich die betroffenen Metallteile nach dem Trocken mit speziellen Sprays behandeln. Der Handel bietet dafür viele Produkte in etlichen Preiskategorien an.