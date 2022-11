Fahrverbot umgehen Wann lässt sich ein Fahrverbot abwenden?

Ein Fahrverbot kann zu existenziellen Konsequenzen führen, wenn der Führerschein zum Arbeiten notwendig ist. So können Sie ein Fahrverbot umgehen.

Es ist wahrscheinlich jedem Autofahrer schon einmal passiert: Es blitzt und – zack – ist die Geschwindigkeitsmissetat auf Film gebannt. Wenige Tage später flattert dann der Bußgeldbescheid ins Haus. Und der kann richtig weh tun, wenn zur Geldstrafe noch ein Fahrverbot hinzukommt. Die Dauer des Fahrverbots kann zwischen einem und drei Monaten liegen.

Wann droht ein Fahrverbot?

Ein Fahrverbot wird bei unterschiedlichen Delikten verhängt. Das kann eine Geschwindigkeitsüberschreitung sein, das Überfahren einer roten Ampel, die Unterschreitung des Mindestabstandes zum Vorfahrenden oder auch zu viel Alkohol im Blut. Als Faustregel gilt: Verstöße, die mit zwei Punkten in Flensburg sanktioniert werden, ziehen meist auch ein Fahrverbot nach sich.

Ein Fahrverbot ist übrigens kein Führerscheinentzug im gesetzlichen Sinn. Zwar gibt der betroffene Autofahrer seinen Führerschein ab, erhält ihn danach aber in der Regel wieder. Ein Fahrverbot ist also zeitlich begrenzt. Der Führerscheinentzug ist dagegen meist auf Dauer angelegt, wenn die Behörden entscheiden, dass ein Autofahrer nicht mehr „zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet“ ist. Dem gehen schwere Straftaten voraus wie Unfallflucht oder Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit.

Welche Verstöße haben ein Fahrverbot zur Folge?

Geschwindigkeitsüberschreitungen sind der häufigste Grund für Fahrverbote. Ein zweimonatiges Fahrverbot droht beispielsweise bei einer Geschwindigkeitsübertretung von 61 bis 70 km/h innerorts, drei Monate werden es ab 70 km/h. Auch beim Überfahren einer roten Ampel nach mehr als einer Sekunde kann es zu einem längeren Fahrverbot kommen.

Verkehrsverstöße mit einem Monat Fahrverbot

Verstoß Bußgeld Punkte Dauer Fahrverbot 26-30 km/h (innerorts) 150 Euro 1 1 Monat für Wiederholungstäter 31-40 km/h (innerorts) 200 Euro 1 1 Monat für Wiederholungstäter 41-50 km/h (innerorts) 320 Euro 2 1 Monat 51-60 km/h (innerorts) 480 Euro 2 1 Monat Rotlichtverstoß mit Gefährdung anderer 200 Euro 2 1 Monat Rotlichtverstoß mit Sachschaden 240 Euro 2 1 Monat Rotlichtverstoß (Rotphase mehr als 1 Sekunde) 200 Euro 2 Mindestens 1 Monat (zum Teil auch Führerscheinentzug plus Strafverfahren) Rotlichtverstoß (Rotphase mehr als 1 Sekunde) mit Gefährdung anderer 320 Euro 2 Mindestens 1 Monat (zum Teil auch Führerscheinentzug plus Strafverfahren) Rotlichtverstoß (Rotphase mehr als 1 Sekunde) mit Sachschaden 360 Euro 2 Mindestens 1 Monat (zum Teil auch Führerscheinentzug plus Strafverfahren) Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 100 km/h) 160 Euro 2 1 Monat Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 130 km/h) 240 Euro 2 1 Monate Geisterfahrt Geld- oder Freiheitsstrafe

Bis zu 3 Monate oder Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten Mehr als 0,5 Promille Alkohol oder Drogenkonsum (zum ersten Mal) 500 Euro 2 1 Monat Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot plus Gefährdung anderer 250 Euro 2 1 Monat und je nach Ermessen Geldstrafe, Führerscheinentzug oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot mit Sachbeschädigung 300 Euro 2 1 Monat Abbiegen, anderes Fahrzeug übersehen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 140 Euro 1 1 Monat Abbiegen, anderes Fahrzeug übersehen mit Sachbeschädigung 170 Euro 1 1 Monat

Verstöße mit zwei Monaten Fahrverbot

Verstoß Bußgeld Punkte Dauer Fahrverbot Mehr als 0,5 Promille Alkohol oder Drogenkonsum (zum zweiten Mal) 1.000 Euro 2 2 Monate Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 130 km/h) 320 Euro 2 2 Monate Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 100 km/h) 240 Euro 2 2 Monate 61-70 km/h (innerorts) 600 Euro 2 2 Monate

Verstöße mit drei Monaten Fahrverbot

Verstoß Bußgeld Punkte Dauer Fahrverbot Mehr als 0,5 Promille Alkohol oder Drogenkonsum (zum dritten Mal) 1.500 Euro 2 3 Monate Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 130 km/h) 400 Euro 2 3 Monate Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowerts (bei mehr als 100 km/h) 320 Euro 2 3 Monate Über 70 km/h (innerorts) 700 Euro 2 3 Monate

Wie lange dauert ein Fahrverbot?

Fahrverbote werden zwischen einem und drei Monaten verhängt, sofern es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Die Länge ist abhängig von der Schwere des Delikts. Besonders häufig erteilen die Behörden ein einmonatiges Fahrverbot.

Wie lange ein Monat Fahrverbot genau dauert, hängt ab vom gewählten Monat. Denn ein Fahrverbot wird nach Kalenderzeit bemessen. Das heißt, es kann 28 oder 29 Tage (im Februar), 30 oder 31 Tage (in den anderen Monaten) dauern.

Wer in den letzten zwei Jahren vor dem Bußgeldbescheid mit Fahrverbot kein weiteres Fahrverbot hatte, gilt als Ersttäter. Ein solcher kann den Zeitpunkt seines Fahrverbots in den folgenden vier Monaten in der Regel selbst wählen. Die Absprache erfolgt mit der zuständigen Bußgeldstelle.

Wer dagegen innerhalb von zwei Jahren mehrere Fahrverbote kassiert, gilt als Wiederholungstäter. Bei diesen legt die Bußgeldstelle den Zeitraum für das Fahrverbot fest. Auch erhalten Wiederholungstäter schneller ein neues Fahrverbot und können dies auch nicht umgehen.

Begeht der Autofahrer eine Straftat, kann das sogar ein sechsmonatiges Fahrverbot zur Folge haben. Das ist etwa der Fall, wenn sich eine Person während des Fahrverbots trotzdem hinter das Steuer setzt, sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt, im Vollrausch fährt oder an einem illegalen Autorennen teilnimmt. Sechs Monate sind aber auch die Höchstgrenze für Fahrverbote. Ein solcher Zeitraum wird von einem Richter festgelegt.

Wie lässt sich ein Fahrverbot umgehen?

Generell haben lediglich sogenannte Ersttäter Chancen, ein Fahrverbot zu umgehen. Je weniger Punkte auf dem Flensburger Konto vorhanden sind, desto besser. Der erste Schritt in diese Richtung ist, Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend:

Einspruchsfrist: Wer ein Fahrverbot umgehen will, muss sich beeilen. Es gilt, den Einspruch innerhalb von zwei Wochen einzulegen. Wer diese Frist verpasst, hat keine Chancen mehr, das Fahrverbot zu umgehen.

Unzumutbare Härte: Die besten Aussichten auf die Aussetzung des Fahrverbots haben Personen, die einen Härtefall nachweisen können. Dieser liegt in der Regel vor, wenn der Verkehrssünder seinen Führerschein benötigt, um seinen Beruf auszuüben – ihm also bei einem Fahrverbot die Kündigung droht. Typische Fälle sind Lkw- oder Busfahrer und Selbstständige, die auf ihr Auto angewiesen sind. Aber auch Pflegekräfte oder pflegende Angehörige können unter diese Regelung fallen.

Wer lediglich sein Auto benötigt, um zu seiner Arbeitsstelle zu kommen, kann meist keinen Härtefall geltend machen. Hier verweist die Behörde auf öffentliche Verkehrsmittel.

Ein Fahrverbot lässt sich übrigens weder zeitlich aufteilen noch auf eine andere Person übertragen.

Fahrverbot in eine Geldbuße umwandeln

Auch, wenn die Bußgeldstelle dem Einspruch mit der Begründung stattgibt, entfällt das Fahrverbot nicht alternativlos. Es wird stattdessen in ein höheres Bußgeld umgewandelt. Grundlage dafür ist § 4 Abs. 4 der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV).

Die Entscheidung, wie hoch die zusätzliche Geldstrafe ausfällt, wird individuell festgelegt. Es kann vom Doppelten bis zum Fünffachen des Bußgelds aus dem Bußgeldkatalog reichen. Zum Teil wird auch eine Pauschale von 1.000 Euro erhoben.

Die Umwandlung eines Fahrverbotes in eine Geldbuße ist ausgeschlossen, wenn der Grund Trunkenheit am Steuer oder Drogenkonsum war. Auch Wiederholungstäter haben schlechte Karten, ums Fahrverbot herumzukommen.

