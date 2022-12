Führerschein umtauschen Welche Führerscheine sind bald nicht mehr gültig?

Millionen von Menschen müssen in den kommenden Monaten ihren Führerschein umtauschen. Hintergrund ist eine EU-Regelung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit Anfang 2022 müssen Millionen von Menschen in Deutschland ihren Führerschein umtauschen. Voraus gehen dem Pflichtumtausch EU-Vorgaben. Führerscheine müssen beispielsweise EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Doch wer genau ist zum Umtausch verpflichtet? Was kostet die Rückgabe des alten Dokuments – und welche Fristen müssen eingehalten werden? Antworten auf die häufigsten Fragen.

Führerschein umtauschen: Welcher Führerschein verliert seine Gültigkeit?

Jeder deutsche Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, muss perspektivisch umgetauscht werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Dokument um den grauen oder rosafarbenen Papierführerschein oder bereits um eine Plastikkarte handelt. Schätzungen zufolge müssen rund 42 Millionen Bundesbürger ihre Fahrerlaubnis auswechseln. Der Prozess verläuft schrittweise.

Fristen: Bis wann muss ich meinen alten Führerschein umtauschen?

Wer wann zum Umtausch verpflichtet ist, entscheidet entweder das Geburtsjahr des Führerscheinbesitzers oder das Ausstellungsdatum. Bei Führerscheinen, die Behörden bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt haben, richtet sich die Frist nach dem Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers. Bürger, die danach ihren Führerschein erhalten haben, müssen sich am Ausstellungsjahr orientieren. Die folgenden zwei Tabellen geben einen entsprechenden Überblick.

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind:

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss Vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 19. Juli 2022 1959 bis 1964 19. Januar 2023 1965 bis 1970 19. Januar 2024 1971 oder später 19. Januar 2025

Quelle: Bundesamt für Justiz

Führerscheine, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind:

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss 1999 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Quelle: Bundesamt für Justiz

Nach dem Umtausch ist der neue Führerschein 15 Jahre lang gültig.

Wo tausche ich meinen alten Führerschein um?

Die Fahrerlaubnisbehörde am eigenen Wohnsitz koordiniert den Umtausch der Führerscheine. Das gilt auch für deutsche Staatsbürger, die im EU-Ausland wohnen. Termine lassen sich in der Regel telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Mitzubringen sind:

Personalausweis oder Reisepass,

ein biometrisches Passfoto,

der aktuelle Führerschein.

Weder Sehtest noch anderweitige Prüfungen müssen Bürger beim Umtausch des Führerscheins absolvieren. Es handelt sich allein um einen verwaltungstechnischen Prozess, die Fahrerlaubnis bleibt weiterhin gültig.

Was kostet der Führerschein-Umtausch in Deutschland?

Der Umtausch des Führerscheins kostet eine Gebühr in Höhe von etwa 25 Euro.

Was passiert, wenn man den Führerschein nicht rechtzeitig umtauscht?

Bei Versäumnis droht ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro. In Ausnahmefällen, etwa aufgrund erschwerter Terminfindung während der Coronapandemie, kann die Behörde von einer Geldbuße absehen. Juristisch gilt: Wer seinen Führerschein nicht rechtzeitig umtauscht, besitzt zwar kein gültiges Dokument mehr, ist jedoch nach wie vor im Besitz seiner Fahrerlaubnis.

Kann ich meinen alten Führerschein als Andenken behalten?

Ja, das veraltete Dokument kann als Andenken im persönlichen Besitz bleiben, sofern es zuvor von der Fahrerlaubnisbehörde ungültig gemacht worden ist.

